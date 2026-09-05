На Украине начался процесс вооруженных междоусобиц – Шеремет

Член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что перестрелка в Киеве между представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны свидетельствует о начале процесса вооруженных междоусобиц в стране.