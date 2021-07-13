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Какой ущерб на самом деле Германия возместила СССР за Великую Отечественную

Какой ущерб на самом деле Германия возместила СССР за Великую Отечественную

СССР не стал требовать от Германии возмещения большей части ущерба, нанесенного нашей стране в ходе гитлеровской оккупации.

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Валентина Катаева
Тема статьи актуальна и требует дальнейшего расследования ввиду ее чрезвычайной запутанности и отсутствия четких критериев оценки. Например, только сейчас официальная позиция по геноциду русского народа стала приобретать более или менее четкие формы. А если ещё присовокупить к потерям материальным потери человеческие, то объем репараций явно в разы возрастет. Прецедент судебного решения в Псковской области по геноциду, учиненному гитлеровцами 27 ноября 1943 года, когда была сожжена псковская деревня Красуха. Согласно официальной версии, в огне погибло 283 человека. Это в два раза больше, чем в белорусской Хатыни. Справка *Великая Отечественная война стала самой тяжелой и кровопролитной из всех войн, какие ранее знала Россия. Псковская земля больше трех лет находилась в оккупации. Согласно данным архи ва администрации Псковской области в 1941 году, до начала войны, на ее территории проживало почти полтора миллиона человек. После освобождения, к началу 1945 года, численность населения области составила всего 500 тысяч. Остальные – погибли, были эвакуированы или вывезены в Германию. При этом большая часть населения области была уничтожена в результате действий по лицейских и карательных отрядов. За четыре года практически все промышленные предприятия региона, коммунальное хозяйство, учреждения культуры и здравоохранения были разграблены или приведены в полную негодность; расстреляны, повешены и сожжены 391 607 мирных жителей; угнано в Германию и другие страны более 150 тыс. человек; стерты с лица земли более 5 тысяч (!) деревень области. При этом сумма ущерба составила 13 460 182 502 рубля (в ценах 1946 года). Особенностью событий, связанных с осуществлением оккупационного режима на территории Псковской области, была деятельность прибалтийских националистических формирований, которая началась задолго до Великой Отечественной войны и продолжалась даже после ее окончания. Последний отряд «лесных братьев», состоящий из прибалтийских националистов, был ликвидирован в Псковской области в 1965 году. ** цитируется по книге Владимира Спириденкова «Цена победы» (Себеж) Поэтому только на примере Псковской области можно показать, что репарации должны быть просчитаны с учетом умышленного ущерба по каждой оккупированной территории СССР и выставлены Германии. Более точные цифры уничтоженного карателями населения можно прочитать в источнике https://historicaldis.ru/blog/43131557799/Glava-IV.-Gibel-grazhdanskogo-naseleniya-na-okkupirovannyih-terr Долг нынешнего поколения поставить точки над и в этом вопросе, колокол памяти никогда не умолкнет в память невинно убиенных.
sawa beli
Так с этого надо начинать,вспомнить кто шил шинели И так далее.кто делал танки….(и всё-таки всю эту братию припереть и больше не дать пиз..ты)бля вся Европа воевала против Нас.Надо этим заняться а не слушать лай бешенных псов(их никто не долбит в очко)одна пидарасня и это проталкивают у нас христиан.всех валить(нужен особый контингент)
Vlad
"процесс постепенно приобрел хаотичный характер." Аффтор жжёт! В горячечном бреду не мог привидится "хаотический характер" в те времена. ЖУКОВА пресанули за избыточные трофеи. Погранцы и таможня трусили эшелоны, не дай бог без документов на трофеи!
Анфиса Иванова
Вы же сами себе противоречите, - одно то, что Жуков смог из Германии вывезти " избыточное" говорит о том, что никаких точных норм не было и в помине... А сколько вывез наш генералитет..никогда не сосчитать ! Мой сосед привез из Берлина 3 ! аккордеона и корову и быка ( у него был частный дом...) !!! я уж не говорю о шмотках, вкусностях, консервах в ящиках.... По званию был капитан. Как же вся улица ему завидовала! Думаете, что этот самовывоз где-то был учетно записан как репарация - чепуха!!! я думаю, только богажные места учитывались для возможной перевозки...
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Компенсация не полная...
Василий Целовальников
Сомнений нет в том, что "кровожадный" Сталин ОЧЕНЬ сильно пожалел немцев!!!
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