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Царьград

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"Астон Вилла" победила "Брюгге" в Лиге чемпионов со счетом 3:2

"Астон Вилла" победила "Брюгге" в Лиге чемпионов со счетом 3:2

"Астон Вилла" обыграла бельгийский "Брюгге" в Брюгге со счетом 3:2. Джон Макгинн, Эмилиано Буэндия и Николас Джексон обеспечили победу.

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