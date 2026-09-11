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Воронежские новости

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Реставрация Дома офицеров Воронежа обойдётся в 2 миллиарда рублей

Реставрация Дома офицеров Воронежа обойдётся в 2 миллиарда рублей

По словам главы региона, специалисты полностью восстановили ризалит, гранитные колонны, входную группу и оконные проёмы главного фасада.

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