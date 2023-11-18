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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ерохов о короткой программе на Гран-при России в Самаре: «Было много мелких ошибок, поэтому прокатом не сильно доволен»

Ерохов с 90,69 баллами стал в короткой программе третьим.  «По баллам лучше, чем на предыдущем старте, но впечатление хуже.

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