Анастасия Гридчина: Сегодня провела заседание комитета по народной дипломатии и межрегиональным связям Государственного Совета Республики Крым

Сегодня провела заседание комитета по народной дипломатии и межрегиональным связям Государственного Совета Республики КрымНа повестке дня было три вопроса, которые касались работы в области народной дипломатии.
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