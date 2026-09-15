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Спорт Уик-Энд

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Разгром в Санкт-Петербурге: Голдобин набрал 5 очков по системе «гол+пас» - СКА забросил 7 шайб

Разгром в Санкт-Петербурге: Голдобин набрал 5 очков по системе «гол+пас» - СКА забросил 7 шайб

Разгромом завершился матч регулярного чемпионата в Санкт-Петербурге, где местный СКА принимал клуб «Шанхайские Драконы».

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