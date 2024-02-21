Кинофестиваль «Зеркало Будущего» пройдет с 25 по 31 марта 2024 года

С 25 по 31 марта 2024 года пройдет образовательный кинофестиваль «Зеркало Будущего» (далее — Кинофестиваль) для подростков Москвы и Московской области, интересующихся кинопроизводством и уже снимающих собственные фильмы, представителей детских студий, а также педагогов и профессионалов киноиндустрии.