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Минфин США: санкции против РФ бьют по Соединенным Штатам

Минфин США: санкции против РФ бьют по Соединенным Штатам

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times, что санкции, которые Соединенные Штаты вводят против РФ, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке.

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