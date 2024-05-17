Рябков назвал неактуальным соглашение о гарантиях безопасности РФ от Запада

Приоритеты России в обеспечении безопасности изменились, теперь это прерогатива военных. Обсуждавшиеся в 2021 году со странами коллективного Запада гарантии утратили актуальность, заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.