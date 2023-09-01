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«Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм». Онлайн-трансляция начнется в 21:30

«Боруссия» Дортмунд – «Хайденхайм». Онлайн-трансляция начнется в 21:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3».

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