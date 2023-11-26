Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency Последние опросы подтверждают, что демократы теряют поддержку среди населения США перед выборами из-за позиции администрации Джо Байдена по конфликтам на Украине и Ближнем Востоке.
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