В Красноярске прямо на ходу загорелся «БМВ»

В Красноярске сгорел «БМВ». Автомобиль задымился на ходу, а потом сгорел дотла. Все произошло около полуночи 21 мая на перекрестке улиц Перенсона — Дубровинского и попало на камеру уличного видеонаблюдения.
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