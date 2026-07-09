Жизнь на освобожденных территориях 9 июля (обновляется)

Источник фото: Официальный Telegram-канал Александра Дудки 20:01 Макаров поздравил выпускников экономического факультета ДонГУ Вице-премьер ДНР отметил, что на время их учебы пришлись война, дистанционное обучение и неопределенность, но жизнь не откладывается до лучших времен.
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