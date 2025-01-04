В Петербурге водитель устроил стрельбу из-за ДТП

Мужчину задержали. В Санкт-Петербурге на перекрестке Боровой и Прилукской 53-летний водитель «Нивы Шевроле» выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета в воздух после того, как не смог разъехаться с курьером на электросамокате.