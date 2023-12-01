Кабмин изъял у иностранных компаний право на управление аэропортом Пулково

В рамках контрсанкций на фоне недружественных и противоречащих международному праву действий США и их союзников правительство РФ создало ООО «Холдинг ВВСС», которое будет управлять санкт-петербургским аэропортом Пулково.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии