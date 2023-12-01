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Кабмин изъял у иностранных компаний право на управление аэропортом Пулково

Кабмин изъял у иностранных компаний право на управление аэропортом Пулково

В рамках контрсанкций на фоне недружественных и противоречащих международному праву действий США и их союзников правительство РФ создало ООО «Холдинг ВВСС», которое будет управлять санкт-петербургским аэропортом Пулково.

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