Бодибилдерша из Казани завоевала право на участие в «Мисс Олимпия»

25 мая в городе Шривпорт, штат Луизиана, произошло значимое событие для российского бодибилдинга. Известная спортсменка из Казани, заслуженный мастер спорта и многократная чемпионка мира по бодибилдингу Наталья Быстрова одержала победу в профессиональной категории, передает «Татарстан 24«.