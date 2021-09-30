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Рассказ "о похождениях моего знакомого при трудоустройстве"

Рассказ "о похождениях моего знакомого при трудоустройстве"

Предлагаю вашему вниманию рассказ "О похождениях моего знакомого при трудоустройстве". Была ситуация в жизни одного моего знакомого, когда он попал под сокращение и пришлось обратится в специальную «Службу занятости населения», чтобы стать на учет.

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