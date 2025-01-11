На телеканал «ТВ Центр» составили протокол о пропаганде ЛГБТ

В отношении телеканала «ТВ Центр» (ТВЦ) составили административный протокол о пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), следует из картотеки Мосгорсуда.
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