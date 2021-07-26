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Вирусолог заявил о сложности лечения COVID штамма «дельта»

Вирусолог заявил о сложности лечения COVID штамма «дельта»

Отработанные варианты лечения COVID-19 хуже работают с «дельта»-штаммом, говорит Александр Чепурнов Так называемый индийский или «дельта» штамм коронавируса невозможно отличить обычным ПЦР-тестом от «уханьского» штамма, при этом его сложнее лечить.

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