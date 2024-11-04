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«Думаю, что процесс начался». Помогавший Российской армии американец понадеялся на предоставление Москвой убежища

«Думаю, что процесс начался». Помогавший Российской армии американец понадеялся на предоставление Москвой убежища

Помогавший ВС России Мартиндейл заявил о процессе предоставления ему убежища Помогавший Вооруженным силам (ВС) России американец Дэниэл Мартиндейл рассказал, что процесс предоставления ему политического убежища в РФ начался.

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