«Думаю, что процесс начался». Помогавший Российской армии американец понадеялся на предоставление Москвой убежища

Помогавший ВС России Мартиндейл заявил о процессе предоставления ему убежища Помогавший Вооруженным силам (ВС) России американец Дэниэл Мартиндейл рассказал, что процесс предоставления ему политического убежища в РФ начался.
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