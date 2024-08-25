Захарова напомнила требования западных НПО "не создавать препоны" Telegram

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне задержания во французском аэропорту Павла Дурова напомнила, что в 2018 году западные неправительственные организации (НПО) призывали РФ не создавать препятствий работе Telegram.
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