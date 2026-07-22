В Няндоме завершается капитальный ремонт отдела ЗАГС

В ближайшее время учреждение откроет двери для посетителей в обновленном форматеКак отметила руководитель ведомства Ирина Андреечева, модернизация органов ЗАГС в Архангельской области проводится планомерно, и ремонт в Няндоме стал важным этапом этой системной работы.