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Очищение продолжается. Вернувшийся в Россию на заработки историк моды и "нетвойнист" Васильев лишён госконтрактов и уволен из МГУ

Очищение продолжается. Вернувшийся в Россию на заработки историк моды и "нетвойнист" Васильев лишён госконтрактов и уволен из МГУ

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Обычно мы про такое не пишем, но в данном случае, это важно.

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Комментарии
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АЧ
Андрей Чернышев
Они сделали свой выбор, если они такие значимые как себя считают то найдут себя в любой стране. А в России есть намного умнее, культурнее и образованее люди которым эти предатели не дают себя реализовать.
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1 час.
Елена Киршанская
Совершенно верно. Мало того что все они  продукты либерализма, так ведь и творческий стиль  у них  как под копирку согласован и возведен в высший образец. Эдак конечно ничего нового не вырастет.
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1 час.
Наталья Ивахненко
Странное стало это шоу - Песни года. Вроде бы в него должны войти самые популярные песни прошедшего года. А это уж точно не Агутин, не Орбакайте и прочие.  Так что они там делают!? А вот таким, как Шаман там самое место! А что до Васильева и ему подобных - они, к сожалению, не лишены гражданства. поэтому запретить им въезд, опять же, к сожалению, не могут. А вот работать, тем более в образовательных учреждениях, воспитывать нашу молодежь, они не должны! Тем более торговать своими физиономиями в телевизоре!
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1 час.

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