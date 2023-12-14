Очищение продолжается. Вернувшийся в Россию на заработки историк моды и "нетвойнист" Васильев лишён госконтрактов и уволен из МГУ

Они сделали свой выбор, если они такие значимые как себя считают то найдут себя в любой стране. А в России есть намного умнее, культурнее и образованее люди которым эти предатели не дают себя реализовать.

Совершенно верно. Мало того что все они продукты либерализма, так ведь и творческий стиль у них как под копирку согласован и возведен в высший образец. Эдак конечно ничего нового не вырастет.

Наталья Ивахненко

Странное стало это шоу - Песни года. Вроде бы в него должны войти самые популярные песни прошедшего года. А это уж точно не Агутин, не Орбакайте и прочие. Так что они там делают!? А вот таким, как Шаман там самое место! А что до Васильева и ему подобных - они, к сожалению, не лишены гражданства. поэтому запретить им въезд, опять же, к сожалению, не могут. А вот работать, тем более в образовательных учреждениях, воспитывать нашу молодежь, они не должны! Тем более торговать своими физиономиями в телевизоре!