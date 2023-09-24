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Украину призвали вернуться к границам 1991 года и стать округом России

Украину призвали вернуться к границам 1991 года и стать округом России

С таким предложением выступил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов   Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал власти Украины вернуться к «границам 1991 года» и войти в состав РФ в качестве нового округа.

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Комментарии
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лина любимцева
ВСЕ!!  Прежних границ больше нет и не должно быть!! Даже разговоры об этом - ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!
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1 час.
лл
лина любимцева
А кто говорит, что это Путин сказал? Я согласна с Путиным в том, как он как-то сказал, что  больше никаких республик в составе России не должно быть, а только области и районы. Как это было в дореволюционной России... И ВСЕ!  Так что, никаких украин, в составе России, не должно быть. Я категорически против. Только вот Херсонская область, или Киевская область, или Житомирская область в составе России..... Кроме западэнщины!
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1 час.
РУ
Раиса Утропова
Только без нацистов и фашистов, диверсионность напрочь изничтожить, да и грамматику знать, да и без ЛГБТешных привычек.
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7 мин.

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