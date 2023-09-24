Украину призвали вернуться к границам 1991 года и стать округом России

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лина любимцева

А кто говорит, что это Путин сказал? Я согласна с Путиным в том, как он как-то сказал, что больше никаких республик в составе России не должно быть, а только области и районы. Как это было в дореволюционной России... И ВСЕ! Так что, никаких украин, в составе России, не должно быть. Я категорически против. Только вот Херсонская область, или Киевская область, или Житомирская область в составе России..... Кроме западэнщины!