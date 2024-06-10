Итоги Севастополя на ПМЭФ-2024

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме провели презентацию историко-археологического парка «Херсонес Таврический и заключили меморандум о сотрудничестве с фондом «Моя история» и «Сбером».