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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Итоги Севастополя на ПМЭФ-2024

Итоги Севастополя на ПМЭФ-2024

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме провели презентацию историко-археологического парка «Херсонес Таврический и заключили меморандум о сотрудничестве с фондом «Моя история» и «Сбером».

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