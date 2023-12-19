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Сонники, гороскопы, гадания

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О чём может рассказать ваше биополе

О чём может рассказать ваше биополе

Почему на биоэнергетическое поле мы все больше обращаем внимания, как правильно его считывать и в чем кроется разгадка «сильной» энергии каждого из нас?   Вопросы о том, кто мы такие, какие скрытые возможности имеем, как и чем отличаемся друг от друга, давно беспокоят человечество.

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