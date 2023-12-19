О чём может рассказать ваше биополе

Почему на биоэнергетическое поле мы все больше обращаем внимания, как правильно его считывать и в чем кроется разгадка «сильной» энергии каждого из нас? Вопросы о том, кто мы такие, какие скрытые возможности имеем, как и чем отличаемся друг от друга, давно беспокоят человечество.