Харьковская операция РФ привела к кризису ВСУ в Донбассе

Переброска украинских войск на Харьковское направление привела к кризису на донбасском фронте, и теперь, если киевское командование решит спасать ситуацию обратным броском, тогда о контрударе на Харьковщине можно забыть.
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