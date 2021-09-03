Страна и люди

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Договорняк по-американски

Договорняк по-американски

Что стоит за тайными отношениями между США и талибами Сегодня по поводу поспешного вывода американских войск из Афганистана большинство экспертов склоняется к единому мнению – Соединенные Штаты провалились со своей миссией по усмирению талибов.

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