Договорняк по-американски

Что стоит за тайными отношениями между США и талибами Сегодня по поводу поспешного вывода американских войск из Афганистана большинство экспертов склоняется к единому мнению – Соединенные Штаты провалились со своей миссией по усмирению талибов.
Что стоит за тайными отношениями между США и талибами Сегодня по поводу поспешного вывода американских войск из Афганистана большинство экспертов склоняется к единому мнению – Соединенные Штаты провалились со своей миссией по усмирению талибов.
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