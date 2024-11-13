Ferrari может возродить легендарную F40

Реинкарнация знаменитой модели Ferrari F40 может произойти в качестве пополнения линейки Icona. По данным издания Top Gear, культовый Ferrari F40 вполне может быть увековечен в виде четвертой модели коллекционной серии Icona.
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