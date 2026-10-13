В России создают цифровой атлас мозга для ранней диагностики заболеваний

Учёные Томского государственного университета разрабатывают цифровой атлас головного мозга, который поможет выявлять ранние признаки болезни Паркинсона и других неврологических нарушений, сообщает Pravda.
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