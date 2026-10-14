MNQ | Weekly & Daily Analysis — Bearish Liquidity Seeking & Pote Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! Elohim_is_all MNQ | Weekly & Daily Analysis — Bearish Liquidity Seeking & Potential Bullish Reversal 15 October 2026 | CPI Week Overall Market Structure MNQ remains structurally bullish in the broader market.
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