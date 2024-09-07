Три ключевых штата отказались менять бюллетени: как это повлияет на шансы Трампа на победу? Ирэн ОрлонскаяЭкс-кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший намеревался убрать свое имя из избирательного бюллетеня в ключевых колеблющихся штатах, чтобы дать возможность своим сторонникам проголосовать за Дональда Трампа.