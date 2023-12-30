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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян – о завершении карьеры: «Выйду на пенсию лет в 35»

«Понимаю и осознаю, что спортивная карьера не такая уж и длинная. Впереди долгая жизнь. В профессиональном спорте каждый хочет заработать на жизнь и пенсию.

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