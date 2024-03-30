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Точное число санкций, рост промпроизводства в России и стойкий Хуавей

Точное число санкций, рост промпроизводства в России и стойкий Хуавей

1. Читатели периодически спрашивают, сколько именно санкций введено против России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, одно из первых лиц государства, называл в декабре точную цифру — 18'772 (ссылка), то есть, грубо говоря, двадцать тысяч.

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