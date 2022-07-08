Сотрудниками полиции установлена причастность муниципального служащего из Омской области к получению взяток

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили причастность служащего Управления строительства, муниципального имущества и закупок, жилищно-коммунального комплекса и сельского хозяйства Называевского муниципального района к получению взяток от руководителей строительных фирм за беспрепятственное прохождение ими строительного контроля.
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