Сотрудниками полиции установлена причастность муниципального служащего из Омской области к получению взяток

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили причастность служащего Управления строительства, муниципального имущества и закупок, жилищно-коммунального комплекса и сельского хозяйства Называевского муниципального района к получению взяток от руководителей строительных фирм за беспрепятственное прохождение ими строительного контроля.