Девять детских больниц и отделения других клиник обеспечивают стационарную помощь юным пациентам Москвы.
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