Вопрос психологу: «Я всегда недовольна жизнью, даже если все хорошо. Как измениться?»

фото: iStockphoto«Я всегда недовольна своей жизнью… Если не работаю, есть много свободного времени, могу делать что хочу — каждый день пилю себя, почему я бездельничаю, это неправильно, живу как-то не так, да и деньги нужно зарабатывать на свои «хотелки».
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