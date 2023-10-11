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Вопрос психологу: «Я всегда недовольна жизнью, даже если все хорошо. Как измениться?»

Вопрос психологу: «Я всегда недовольна жизнью, даже если все хорошо. Как измениться?»

фото: iStockphoto«Я всегда недовольна своей жизнью… Если не работаю, есть много свободного времени, могу делать что хочу — каждый день пилю себя, почему я бездельничаю, это неправильно, живу как-то не так, да и деньги нужно зарабатывать на свои «хотелки».

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