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Камчатка за последние шесть лет получила 8 миллиардов на развитие в рамках президентской субсидии

Камчатка за последние шесть лет получила 8 миллиардов на развитие в рамках президентской субсидии

Около 8 млрд рублей в рамках президентской единой субсидии получила Камчатка за последние шесть лет. Деньги были направлены на развитие социальной сферы: модернизацию медучреждений, ремонт дорог, благоустройство города.

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