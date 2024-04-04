Камчатка за последние шесть лет получила 8 миллиардов на развитие в рамках президентской субсидии

Около 8 млрд рублей в рамках президентской единой субсидии получила Камчатка за последние шесть лет. Деньги были направлены на развитие социальной сферы: модернизацию медучреждений, ремонт дорог, благоустройство города.
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