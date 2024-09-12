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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Систему подавления БПЛА в городских условиях разработали в Новосибирске

Систему подавления БПЛА в городских условиях разработали в Новосибирске

Компания уже завершила пилотные испытания Резидент технопарка новосибирского Академгородка разработал программно-аппаратный комплекс с использованием искусственного интеллекта для обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в условиях городского шума.

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