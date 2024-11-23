В небе над Крымом уничтожили украинский БПЛА

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что ликвидирован один беспилотник. Инцидент произошел над территорией Республики Крым:«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации».