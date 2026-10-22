Бразилия: водитель каршеринга был серьезно ранен после того, как ему выстрелили в голову предполагаемые члены Красного командования (CV), которые открыли огонь по его автомобилю на улице Руа Сампайо Коррейя в Жакарепагуа, юго-западная зона Рио-де-Жанейро, в вечерние часы 21 октября.
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