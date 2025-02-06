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11 мигрантов задержали в Челябинской области на границе с Казахстаном

11 мигрантов задержали в Челябинской области на границе с Казахстаном

Силовики провели рейд на автомобильном пункте пропуска "Бугристое".В рамках масштабной операции по контролю миграционных потоков, проведённой сотрудниками Следственного комитета Челябинской области совместно с Управлением внутренних дел пограничного региона, прошёл рейд на границе с Казахстаном.

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