11 мигрантов задержали в Челябинской области на границе с Казахстаном

Силовики провели рейд на автомобильном пункте пропуска "Бугристое".В рамках масштабной операции по контролю миграционных потоков, проведённой сотрудниками Следственного комитета Челябинской области совместно с Управлением внутренних дел пограничного региона, прошёл рейд на границе с Казахстаном.