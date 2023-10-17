В Москве начался второй процесс над Сергеем Фургалом по экономическому делу. Экс-губернатора Хабаровского края обвиняют в хищениях средств единственного на Дальнем Востоке электрометаллургического предприятия по выплавке стали - завода «Амурсталь».
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