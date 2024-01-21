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Грушко: учения НАТО Steadfast Defender-2024 повышают риски военных инцидентов

Грушко: учения НАТО Steadfast Defender-2024 повышают риски военных инцидентов

Маневры Североатлантического альянса Steadfast Defender-2024 повышают риски военных инцидентов. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Александр Грушко, заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации.

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