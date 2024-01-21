Грушко: учения НАТО Steadfast Defender-2024 повышают риски военных инцидентов

Маневры Североатлантического альянса Steadfast Defender-2024 повышают риски военных инцидентов. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Александр Грушко, заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии