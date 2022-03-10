«Тобол» выпустил мини-ролик о победе в КПЛ-2021

«Тобол» выпустил мини-ролик о победе в КПЛ-2021

«Тобол» выпустил мини-ролик о победе на чемпионате Казахстана по футболу-2021. 6-минутное видео содержит лучшие моменты с участием костанайского клуба в КПЛ, еврокубках, Суперкубке и Кубке РК прошлого сезона.

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