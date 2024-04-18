Хуситы, которые не смогли, и Россия, что упускает возможности

Изображение сгенерировано нейросетью Fast Stable Diffusion XL on TPU v5eНе секрет, что операции вооружённых сил Украины (ВСУ) и главного управления разведки (ГУР) Украины против кораблей Черноморского флота Военно-морского флота (ВМФ) России планируются и обеспечиваются вооружёнными силами (ВС) и разведывательными структурами США и Великобритании.