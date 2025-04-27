Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Добрый Кот
    Ну а почему бы и не атаковать Русский дом в Киргизии?Они же видят, как себя ведут ущербные страны: Азербайджан,Армени...Почему в Киргизии...
  • Alex Nемо
    Хорошая военная операция! Оказывается и в МО РФ умеют языки за зубами держать, когда понимают что может последовать з..."Прошлись, как ур...
  • Владимир Елкин
    Вот и надо северокорейцев пригласить работать в России и гнать в шею бездельников - среднеазиатов с их агрессивными х..."Прошлись, как ур...

Очередной разгон зрады

Очередной разгон зрады

Очередной разгон зрады среди «свидетелей просраливсеполимеры, тупыегенералынеумеютваивать», а также «путенвсехслил» и «толькобоевыеофицерымогутнавестипорядок» ну и конечно же военкурятника, куда ж без них.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх