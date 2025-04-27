Очередной разгон зрады среди «свидетелей просраливсеполимеры, тупыегенералынеумеютваивать», а также «путенвсехслил» и «толькобоевыеофицерымогутнавестипорядок» ну и конечно же военкурятника, куда ж без них.
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