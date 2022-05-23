﻿Астраханец жестоко избил соседку и сбросил её через перила лестницы

Жуткая трагедия произошла в Ленинском районе. По версии следствия, между 51-летним жителем одной из квартир по улице Яблочкова и его 66-летней соседкой, проживающей этажом ниже, часто возникали конфликты из-за того, что мужчина якобы ее затапливал.