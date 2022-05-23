Пункт-А

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Господин Никто
    Господин НИКТО. Неужели власти наконец услышали глас народа ?Не по болонской м...
  • Евгений Алексеев
    Автор прав.Это еще одна "странная" война.И важна тут не победа ,а финансовые интересы алигархов и политические амбици...Убийственное молч...
  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    И что вы все привязались в этому ковиду ? Если брать статистику мировой смертности, то это самое безобидное заболеван...Статистика COVID-...

﻿Астраханец жестоко избил соседку и сбросил её через перила лестницы

﻿Астраханец жестоко избил соседку и сбросил её через перила лестницы

Жуткая трагедия произошла в Ленинском районе. По версии следствия, между 51-летним жителем одной из квартир по улице Яблочкова и его 66-летней соседкой, проживающей этажом ниже, часто возникали конфликты из-за того, что мужчина якобы ее затапливал.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх