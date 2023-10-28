Новая статья: Gamesblender № 646: ужасы оптимизации Cities: Skylines II, показ «сюжетки» Star Citi...

Новая статья: Gamesblender № 646: ужасы оптимизации Cities: Skylines II, показ «сюжетки» Star Citizen, релиз Ark: Survival Ascended и наследник Planet AnnihilationС вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3DNews.
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